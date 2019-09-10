2019-09-10T12:27:48+03:00
Происшествия

Астраханец совратил 12-летнюю школьницу и снял с ней порно

Педофил отсидит пять лет в тюрьме
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима.Мужчину приговорили к пяти годам колонии строгого режима.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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О ненормальных и незаконных отношениях 12-летней девочки и взрослого мужчины первой узнала полиция из своих источников. Родители школьницы очень удивились, когда им рассказали о связи 21-летнего жителя Астрахани и их невинного чада.

Все началось в 2016 году, когда с ученицей 7 класса познакомился 21-летний парень. Сначала просто делал комплименты, а затем каждый разговор сводился к беседам о сексе. За два года он сумел уговорить школьницу и на интимные фотографии и на личную встречу. Девочка влюбилась во взрослого дядю, который был к ней гораздо внимательней, чем родители или мальчишки-одноклассники.

В сентябре 2016 года астраханец наконец-то добрался до Рязани. Снял для встречи жилье и после прогулки пригласил туда ученицу. Все было по обоюдному согласию, но девочка, вряд ли понимала, что делает. Все извращения и сам половой акт педофил снимал на видео. Правда, остатки совести не позволили ему выложить порно в сеть, его он хранил дома. Он также продолжал общаться со школьницей по сети.

Астраханца задержали в 2019 году.

- Ему предъявили обвинение сразу по трем статьям уголовного кодекса: развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста и видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Рязанской области.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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