2019-09-10T11:40:09+03:00
Происшествия

У жителя Волгоградской области нашли дома 50 кило марихуаны

Он торговал наркотическим растением вместе с другом
Юлия Данильченко
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На 45-летнего мужчину из Среднеахтубинского полицейские вышли через 54-летнего наркокурьера. Случилось это 9 сентября. В ходе допроса задержанный сдал своего приятеля, с которым они вместе развернули бизнес по торговле марихуаной, и сказал его адрес. При обыске дома оперативники нашли целый склад незаконного товара.

- Полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакеты и бочки с веществом растительного происхождения общим весом почти 50 килограммов. Изъятое было направлено на исследование, которое показало, что вещество является марихуаной. Подозреваемые сознались в содеянном, пояснив, что самостоятельно выращивали наркосодержащее растение, расфасовывали, упаковывали и сбывали, - рассказали КП-Волгоград об обстоятельствах преступления в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Оба на время расследования уголовного дела находятся с СИЗО. Каждому из них грозит по 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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