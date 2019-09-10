2019-09-10T11:32:12+03:00
Общество

Ренат Булатов, устроивший смертельное ДТП, собирался выйти по УДО

Но адвокат отозвал заявление выслушав мнение пострадавшей стороны
Екатерина МАЛИНИНА
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Ренат Булатов нарушил правила и выехал на встречную полосу.Ренат Булатов нарушил правила и выехал на встречную полосу.
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10 сентября Кировский районный суд рассматривал ходатайство Рената Булатова. Адвокат мгеровца просил условно досрочное освобождение. Но уже в суде неожиданно отозвал свое заявление.

Смертельное ДТП произошло в августе 2018 года. Ренат Булатов, активный член волгоградского МГЕР, на своем джипе Dodge Ram выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. В иномарке ехали муж с женой и двумя дочками – направлялись на море. В результате аварии машина загорелась и все, кто был в ней, погибли.

Суд признал вину Рената Булатова и приговорил его к двум года и одному месяцу колонии-поселения. Как только парень отсидел треть срока и получил право на УДО, его адвокат направил прошение в суд. На заседании присутствовал и представитель потерпевшей стороны. Он высказался резко против освобождения убийцы его родных. Видимо, столь жесткая позиция родни и возможный общественный резонанс повлияли на адвоката и на самого осужденного. Они решили отозвать заявление.

Машина от удара загорелась, в легковушке погибла целая семья.

Машина от удара загорелась, в легковушке погибла целая семья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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