Ренат Булатов, устроивший смертельное ДТП, собирался выйти по УДО
10 сентября Кировский районный суд рассматривал ходатайство Рената Булатова. Адвокат мгеровца просил условно досрочное освобождение. Но уже в суде неожиданно отозвал свое заявление.
Смертельное ДТП произошло в августе 2018 года. Ренат Булатов, активный член волгоградского МГЕР, на своем джипе Dodge Ram выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. В иномарке ехали муж с женой и двумя дочками – направлялись на море. В результате аварии машина загорелась и все, кто был в ней, погибли.
Суд признал вину Рената Булатова и приговорил его к двум года и одному месяцу колонии-поселения. Как только парень отсидел треть срока и получил право на УДО, его адвокат направил прошение в суд. На заседании присутствовал и представитель потерпевшей стороны. Он высказался резко против освобождения убийцы его родных. Видимо, столь жесткая позиция родни и возможный общественный резонанс повлияли на адвоката и на самого осужденного. Они решили отозвать заявление.
Машина от удара загорелась, в легковушке погибла целая семья.
ИСТОЧНИК KP.RU