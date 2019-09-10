2019-09-10T11:11:09+03:00
Происшествия

Коммерсант из Волгограда скрыл 6 млн рублей налогов и отрицает это

Между тем уголовное дело передали в суд
Юлия Данильченко
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Уголовных дел о неуплате миллионных налогов становится все больше. Наверное, выросла их раскрываемость. Регулярно кого-то да ловят. Однако не все бизнесмены верят в наказание, некоторые даже попавшись с поличным продолжают делать вид, что никакого преступления не совершили. Например, бизнесмен из Волгоградской области. Его фирма торгует оптом пиломатериалами, причем довольно успешно – мужчина скрыл 6 миллионов рублей налогов и это только за несколько месяцев.

- По версии следствия, обвиняемый во 2 квартале 2017 года уклонился от уплаты налогов путем неотражения в декларациях сведений о сделках по продаже ряду юридических лиц строительной древесины на общую сумму более 30 млн рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело расследовали СУ СК по области с оперативным сопровождением сотрудников УЭБиПК ГУ МВД. Прокуратура почитала обвинение достаточным и передала дело в Среднеахтубинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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