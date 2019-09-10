2019-09-10T11:06:39+03:00
Происшествия

Астраханские таможенники нашли наркотики на иранском судне

Гашиш спрятал один из матросов
Екатерина МАЛИНИНА
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Матрос подтвердил, что наркотики принадлежат ему. Фото: Астраханская таможняМатрос подтвердил, что наркотики принадлежат ему. Фото: Астраханская таможня
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Любой иностранный корабль и его экипаж проверяют, когда он приходит в российский порт. Это стандартная процедура и занимает немного времени. Но к судну, прибывшему из Исламской республики Иран в астраханский порт, было особо пристальное внимание. Один из матросов при общении с представителями российских контрольных органов вел себя неадекватно. Врач-нарколог подтвердил, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Это дало право для более дотошной проверки.

После тщательного изучения всех закутков на корабле, таможенники нашли тайник. Матрос подтвердил, что именно он положил туда наркотики, а именно 1,75 граммов гашиша.

- Астраханская таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье «контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров». Моряку грозит до 7 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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