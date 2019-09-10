2019-09-10T10:24:36+03:00
Общество

Тысяча пассажиров в час: в Волгограде усилили работу скоростных трамваев

«Метроэлектротранс» пустил дополнительные 6 вагонов
Юлия Данильченко
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К скоростным трамваям добавили новые вагоны.К скоростным трамваям добавили новые вагоны.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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С началом учебного года и окончанием отпусков волгоградцы активнее пользуются трамваями и троллейбусами. Пассажиропоток увеличился в разы, увеличилось и количество транспорта. Особенно в часы пик – утром и вечером. Круглогодично горожан перевозят три десятка скоростных трамваев, но в летнее время достаточно одиночных вагонов. Теперь же каждый час с интервалом в 3-4 минуты трамваи перевозят около 1000 волгоградцев благодаря 6 дополнительным вагонам.

Удобнее для пассажиров стали троллейбусы № 10, трамваи №6 и №7: с началом осени электротранспорт курсирует чаще. Измененное расписание есть на МУП «Метроэлектротранс» (http://www.gortransvolga.ru/routes).

- Дополнительные единицы вышли и на маршрут № 11 «Судоверфь- Каустик» в Красноармейском районе. В пиковое время горожан перевозят уже не 26, а 28 трамвайных вагонов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе .

Все эти изменения – результат тщательного изучения данных о пассажиропотоке. Например, в 2018 году троллейбус № 10А стал настолько востребованным волгоградцами, что пришлось пустить дополнительные единицы. Теперь их 12, а интервал движения всего 7 минут. Это позволяет 110 тысячам человек ежемесячно с комфортом добираться до нужного места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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