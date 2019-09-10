2019-09-10T10:29:27+03:00
Общество

В Волгоградской области насчитали 62 тысячи бизнесменов

Большая часть ИП работает в Волгограде
Юлия Данильченко
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Больше всего бизнесменов работает в Волгограде.Больше всего бизнесменов работает в Волгограде.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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9 сентября Волгоградстат провел очередное исследование. На этот раз оно касалось количества индивидуальных предпринимателей в Волгоградской области, а также их распределения по территории региона за первые 8 месяцев 2019 года. Оказывается, бизнесменов у нас довольно много – в Статистическом регистре числятся 62937 волгоградцев, которые оформили ИП и занимаются различного рода деятельностью. И их число, как ни парадоксально, растет. За весь 2018 -ый число ИП было немного меньше.

Конечно, львиная часть бизнесменов предпочла работать в крупных городах, именно поэтому в Волгограде больше всего предпринимателей. Здесь, по данным ведомства, насчитывается почти половина - 27756 ИП или 44,1% от общего числа. Следом идет город-спутник Волжский, где в бизнесе 7368 горожан, это 11,7%. На третьем месте стоит Камышин, где количество бизнесменов достигает 2945 человек, что составляет 4,7%. Остальные разбросаны по районным центрам и небольшим населенным пунктам региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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