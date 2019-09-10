2019-09-10T08:36:18+03:00
Происшествия

Волгоградец взял со знакомого 700 тысяч на взятку полицейскому, но деньги забрал себе

Его будут судить за мошенничество
Екатерина МАЛИНИНА
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Деньги мошенник уже потратил.Деньги мошенник уже потратил.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В суд направили дело 52-летнего жителя Среднеахтубинского района. Мужчина обвиняется в мошенничестве в крупном размере. Безработный сумел «развести» своего знакомого на 700 тысяч рублей.

Мужчина узнал, что друг его друга попал в сложную ситуацию. Его поймали за перевозкой и сбытом браконьерской икры. Знакомому грозил весьма внушительный реальный срок. На этом и решил сыграть преприимчивый волгоградец. Он сумел убедить взрослого мужчину, что он, нигде не работающий товарищ, имеет очень хорошие связи в полиции и сможет договориться об отмене уголовного дела. Пообещал все узнать, а чуть позже сообщил цену – 700 тысяч рублей за свободу. Эту сумму браконьер посчитал вполне приемлемой за свою свободу и передал деньги.

Ждал он долго, понял, что его обманули, но в полицию идти не решился. Информация о мошенничестве поступила к силовикам оперативным путем. Уже когда афериста поймали, пострадавший признался – да, давал деньги.

- Расследование проводили СУ СК по Волгоградской области. Прокуратура посчитала собранные доказательства достаточными для передачи уголовного дела в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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