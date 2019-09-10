Отмечаем День трезвости: в Волгоградской области пьющих стало на 25% меньше

СЕГОДНЯ 08:25 2019-09-10T11:49:23+03:00

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Судя по статистике 2018 года, жители Волгоградской области уходят в ЗОЖ: если в 2017 году число «хронических алкоголиков» составляло 1436 человек, то в прошлом на целых 25% меньше - 1073 волгоградца. Резкое снижение людей, больных этим тяжелым недугом, несомненно, радует. К тому же теперь регион может похвастаться и тем, что количество пьющих людей у нас на 20,3% меньше, чем в среднем в России (53,2 на 100 тысяч населения).

Областной Роспотребнадзор отчитался об алкоголизации населения перед 11 сентября, когда по традиции отмечают Всероссийский день трезвости. Конечно, без алкоголя. И для этого есть убедительная мотивация:

- Каждый год около 700 тысяч россиян умирает от причин, связанных с алкоголем. Смерть 30% мужчин и 15% женщин в России прямо или косвенно связана с употреблением алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя обуславливает 68% смертей от цирроза печени, 60% смертей от панкреатита, 23% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. 90% тяжких преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, 60% ДТП совершается в нетрезвом виде, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU