2019-09-09T21:19:33+03:00
Общество

МЧС советует астраханцам закрыть окна: идет дым с горящих степей Казахстана

Полыхает камыш в соседнем государстве, а дым ветер несет в Астраханскую область
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К вечеру 9 сентября астраханцы опять ощутили острый запах гари. Люди с разных уголков областного центра жалуются на вонь и дым. в ГУ МЧС по Астраханской области знают в проблеме и советуют астраханцам на время закрыть окна.

- По нашим данным на территории Республики Казахстан сейчас полыхает 13 пожаров в степной зоне - общая площадь возгорания составляет 34 гектара. Горят степь и камыши в непосредственной близости с границей Астраханской области, к тому же синоптики прогнозируют ветер восточных, северо-восточных направлений 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду. То есть дым и гарь несет на астраханский регион. В ночное время будет ощущаться запах гари на территориях Володарского, Камызякского, Икрянинского, Приволжского районов и города Астрахани, - поясняют в ГУ МЧС по Астраханской области.

Также, судя по карте термических аномалий, пожары бушуют и в степях Калмыкии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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