2019-09-09T21:15:02+03:00
Происшествия

Под Волгоградом горит 15 гектаров соснового леса

Ландшафтный пожар вспыхнул в Клетском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К тушению пожара привлечены 10 единиц техники и 26 спасателей.К тушению пожара привлечены 10 единиц техники и 26 спасателей.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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В Волгоградской области полыхает ландшафтный пожар - горит почти 15 гектаров леса в Клетском районе. На борьбу брошены все силы.

Лето в это году было дождливое и наш регион пережил его без эксцессов и полыхающих степей, а сегодня, 9 сентября, загорелся сосновый бор.

- Сообщение о пожаре поступило в 16.00. Вспыхнула лесная подстилка в десяти километрах от населённого пункта Перекопка Клетского района. К тушению огня привлекли силы МЧС и лесного хозяйства. На данный момент на месте ЧП работают 10 единиц техники и 26 человек. Угрозы населенным пунктам нет, - обнадежил «КП-Волгоград» пресс-секретарь регионального ГУ МЧС Дмитрий Уланов.

В 21.45, по уточненным данным пожар удалось локализовать.

При этом в ведомстве в очередной раз напоминают, что в регионе сейчас сохраняется сухая и жаркая погода, а вместе с ней и чрезвычайно пожароопасная обстановка. Силы МЧС приведены в режим повышенной готовности, а население просят отказаться от посещения лесов и разведения костров!

ИСТОЧНИК KP.RU

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