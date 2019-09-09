Волгоградская область первая в мире проведет гонку в кибер-реальности

СЕГОДНЯ 20:20 2019-09-09T20:20:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Супермарафон ELTON ULTRA, который проходит на берегу соленого озера Эльтон Палласовского района Волгоградской области, с каждым годом набирает все большую популярность. Растет число участников, и слава об этой мега-гонке распространилась уже далеко за пределы России. в следующем - 2020 году - марафон пройдет в 8-й раз, а его организаторы уже готовят новшества, которые презентовали на днях в Москве. Один из сюрпризов, которые готовят участникам на следующий год, - гонка в кибер-реальности Cyber Virtual Race на 11 километров.

- Во время этой гонки участники с помощью специальных очков или экранов своих телефонов смогут увидеть различные образы, возникающие по мере прохождения дистанции, – летающие тарелки, падающие метеориты, роботизированных животных, бегущих рядом инопланетян. В режиме реального времени им будет доступна информация о скорости, километраже, направлении движения, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном комитете по развитию туризма.

И отмечают, что забега в таком формате ранее не было нигде в мире!

Кроме него в программе марафона будет пять дистанций: экстремальная "Elton Salt Ultra" на 201 км, эстафета "Elton Salt Relay" протяженностью 172 км, ночная гонка "Moonlight Ultra" на 90 км, полумарафонская дистанция "Gagarin Race" в 21 километр.

- В 2020 году марафон пройдет 30 и 31 мая. У озера Эльтон оборудуют палаточный городок, где в течение двух дней в режиме нон-стоп будет проходить грандиозная шоу-программа. Участников и гостей марафона ждет выступление известных российских ди-джеев, Арт-парк, выставка "Экспо", лаунж-зона, детская интерактивная площадка и зрительские активности, - говорят организаторы.

К слову, по оценке Всероссийской организации "Национальное беговое движение" ультрамарафон "Elton Ultra 2019" был признан одним из лучших в России, получив "Подтвержденную звездность 5+". Событие получило две высшие награды в номинации "Спорт" Всероссийской премии в области событийного туризма "События России-2018". Мероприятие включено с календарь проекта национального бегового движения и проходит под эгидой федерации легкой атлетики РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU