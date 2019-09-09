Астраханка заплатит полтора миллиона рублей родным сбитого насмерть экс-депутата

СЕГОДНЯ 19:20 2019-09-09T19:20:49+03:00

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Кировский райсуд Астрахани вынес приговор 38-летней астраханке, которая в мае этого года насмерть сбила женщину на дороге. Вердикт достаточно суровый - ей дали 4 с половиной года колонии-поселения, но то, что она совершила - куда серьезнее.

Это произошло 19 мая 2019-го. Автоледи мчалась на своей машине по улице Набережная. Ехала лихо, потому как села за руль выпившей. На нерегулируемом пешеходном переходе она не притормозила и сбила женщину, которая как раз переходила дорогу. Испугавшись последствий, она даже не вызвала пострадавшей «скорую» помощь, а просто сбежала с места ДТП, оставив женщину умирать. В последствие та и скончалась в больнице от полученных травм.

Позже выяснилось, что погибшей была экс-депутат Астраханской облдумы - 70-летняя Нина Поверина.

Виновницу ДТП, конечно же, разыскали.

- Сегодня ее признали виновной в «нарушении ПДД в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Астраханка возместит родным моральный ущерб. По решению суда с нее взыскали 1,5 миллиона рублей компенсации, - уточняют в Астраханской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU