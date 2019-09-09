2019-09-09T18:58:59+03:00
Звезды

В интерактивном музее Волгограда покажут столетний фильм и выставку о Царицыне

Вход на выставку будет свободный
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото областного управления культуры.Фото областного управления культуры.
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В интерактивном музее Волгограда готовят к открытию уникальную выставку под названием «Царицын». Посвящена она, как вы понимаете, 430-летию города на Волге. В чем же ее уникальность? А в том, что посетителям представят редкие архивные фотографии города конца XIX – начала XX века в современном мультимедийном формате. Кроме того, волгоградцы смогут увидеть документальный фильм о жизни в Царицыне, который был снят в далеком 1924 году. Его отыскали в Российском государственном архиве кинофотодокументов и впервые покажут публике. Зрители смогут в деталях рассмотреть жителей города, архитектуру Царицына, почувствовать дух и атмосферу прошедших времен.

Дополнят атмосферу тел лет фотографии, карты, гравюры, архивные изображения исторических зданий, промышленных предприятий, учебных заведений, царицынских храмов и площадей.

Открытие выставки 13 сентября в 13.00.

Работать экспозиция будет до 9 октября 2019 года. Вход на выставку будет свободный, для всех желающих за дополнительную плату организуют авторские экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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