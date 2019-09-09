2019-09-09T18:30:15+03:00
Происшествия

Напился и рухнул за борт: в Астрахани спасли администратора плавучего ресторана

Мужчину вытянули из воды спасателли
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ГКУ "Волгоспас"Фото с сайта ГКУ "Волгоспас"
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Плавучие рестораны на корабликах - конечно, очень романтичные места, вот только очень опасные. Особенно для тех, кто отдыхает там не с бутылочкой шампанского под томную музыку, а с напитками покрепче и запевами на всю округу. Заканчиваются такие «вечеринки» нередко, как вчера, 8 сентября, в Астрахани - спасением утопающего в реке. Причем этот случай особый - спасать пришлось не гостя ресторана, а его администратора.

- Примерно в половине седьмого вечера поступил звонок диспетчеру и очевидцы рассказали, что в районе 17-ой Набережной в реке барахтается человек. Он уже выбился из сил в воде, но никак не может выбраться на берег, - рассказывают «КП-Волгоград» в астраханском ГКУ «Волгоспас». - На место тут же отправились наши спасатели. Когда мужчину вытянули на берег, выяснилось, что он работает администратором в ресторане «Поплавок», который пришвартован неподалеку. Мужчина был в нетрезвом состоянии.

Очевидцы рассказывают, что администратор так напился, что просто свалился на борт ресторана. К счастью, трагедии удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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