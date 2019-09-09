2019-09-09T18:11:21+03:00
Общество

В Камышине появится лебединое озеро и живой уголок

На обновление парка Комсомольцев-добровольцев потратят 1,4 миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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После закрытия станции юннатов в Камышине лебеди остались без дома. Будут строить им новый дом.После закрытия станции юннатов в Камышине лебеди остались без дома. Будут строить им новый дом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В городе Камышине Волгоградской области собираются сделать «райский уголок»: озеро, где будут плавать лебеди, а рядом вольеры для животных (эдакий мини-зоопарк). На сайте Госзакупок администрация Камышина уже разместила тендер - на создание искусственного озера и зооуголка. Потратят на эти цели 1,4 миллиона рублей. Сейчас ищут подрядчика, который возьмется сделать проект за эти деньги.

Напомним, что проект озера с лебедями был представлен в администрацию города на конкурс местных инициатив. Дело в том, что в этом году в Камышине закрылась станция юннатов, и лебеди, а также ослики остались без дома. И плавают они… в ванной (в буквальном смысле слова). Вот и решили построить им новый дом.

Как следует из документации, представленной на сайте Госзакупок, озеро будет площадью 520 квадратных метров (6 на 8 метров), а рядом - одноэтажный вольер для их содержания. Причем построить все это подрядчик должен будет до 20 ноября 2019-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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