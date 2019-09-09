2019-09-09T16:39:04+03:00
Происшествия

Под Волгоградом вместе с домом сгорели две женщины

Еще одного жильца госпитализировали в реанимацию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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От деревянного дома остались только угли.От деревянного дома остались только угли.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Еще и холодов в Волгоградской области не было, еще балует погода теплыми деньками, а сводки спасателей уже ужасают: за два дня трое погибших на пожарах. Только в воскресенье, 8 сентября погибла в огне жительница Центрального района Волгограда, а сегодня вечером 9 сентября тревожное сообщение пришло из Дубовского района Волгоградской области. Там вместе с домом сгорели две женщины.

- Сообщение о пожаре в селе Песковатка поступило на пульт диспетчера примерно в 15.55. Очевидцы рассказали, что полыхает дом по улице Московская, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

Причины пожара установит экспертиза. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Причины пожара установит экспертиза.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Дом, где вспыхнул пожар, деревянный и старенький, поэтому огонь в считанные минуты охватил все строение. К моменту прибытия спасателей, он уже полыхал по всей площади. Буквально за двадцать минут пожарным удалось потушить возгорание. Вот только жильцов спасти уже не успели. На месте ЧП обнаружили тела двух женщин. Еще одного жильца этого дома удалось спасти, но его состояние медики оценивают, как тяжелое.

- На место ЧП уже направили сотрудников пожарной лаборатории, которые и установят причину пожара, - добавляют в ведомстве. И еще раз напоминают: волгоградцы, соблюдайте правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких, а также сохранность имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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