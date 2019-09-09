Загадочная смерть: в поезде Волгоград-Ташкент скончался пассажир

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-09T16:19:35+03:00

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52-летний мужчина - гражданин Республики Узбекистан ехал на поезде № 323 сообщением «Ташкент-Волгоград» в Россию. Путь не близкий, но ехать по железной дороге гораздо легче, чем на машине, или даже на самолете. Тем страннее внезапная смерть довольно молодого мужчины прямо в вагоне.

Тревожное сообщение поступило от сотрудника поезда примерно в половине третьего ночи. В этот момент состав как раз находился на станции Аксарайская Астраханской области. На место ЧП тут же вызвали полицию. А после констатации смерти медиками, дело передали следователям Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

- При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Специалисты осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и свидетелей. На данный момент идет проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщают «КП-Волгоград» в транспортном ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU