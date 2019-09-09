2019-09-09T15:59:19+03:00
Общество

Волгоград не попал в число городов, где живут красивые женщины

Такие итоги сделали на основе интернет-опроса
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ну как можно разделить женскую красоту по месту жительства? Красота русских женщин - не знает границ!Ну как можно разделить женскую красоту по месту жительства? Красота русских женщин - не знает границ!Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Безусловно, жители каждого города считают, что их девушки-женщины - самые красивые. И с этим не поспоришь. Тем более, что прекрасные милые создания живут во всех уголках России. Однако, сайт ТурСтат замахнулся на «святое» и решил выбрать ТОП городов в стране, где живут самые красивые женщины. Причем рейтинг они составили на основе опроса. И, что обидно, Волгоград в этом списке оказался за пределами «десятки» лидеров.

9 сентября 2019 — Международный день красоты и сотрудники агентства приурочили свое исследование именно этой дате. Запустили интернет-опрос: спрашивали прямо - «В каком городе России самые красивые женщины?». Надо сказать, что итоги очень предсказуемы: на первом месте оказалась Москва, которой отдали голоса 23% принявших участие в опросе, на втором месте - Санкт-Петербург с 10% голосов.

А вот третью позицию разделили Ростов-на-Дону и Новосибирск. У них по 6% голосов. В ТОП-12 также попали: Екатеринбург, Казань, Красноярск и Самару - по 5%, за Краснодар, Сочи, Омск и Уфу — по 4%.

Волгоград, Воронеж, Калининград и Нижний Новгород набрали всего по 3% голосов. Также по 3% - у Иркутска и Перми. А за Севастополь и Ялту отдали свои голоса всего 2% опрошенных.

И все-таки женская красота - понятие многоликое, его ну никак нельзя «загнать» ни в какие ТОПы, и уж тем более разделить по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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