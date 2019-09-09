В Астрахани судят сотрудника СИЗО, забывшего выпустить на волю заключенного

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-09T15:40:39+03:00

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Курьезный случай произошел в астраханском СИЗО: там забыли выпустить заключенного на волю. Это вовсе не смешно, а очень даже грустно: осужденный мужчина провел за решеткой лишние 19 дней. А все из-за нерадивого сотрудника УФСИН.

Те, кто побывал в местах лишения свободы, знают цену каждому дню на воле. А тут речь о 19-ти днях, буквально украденных у человека. Апелляционный суд снизил осужденному срок отбывания наказания. Но инспектор специального учета ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Астраханской области забыла об этом постановлении и вовремя не направила его вовремя на исполнение. Получается, что именно этот инспектор украл три недели свободы у человека. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

- На инспектора УФСИН следователи Икрянинского межрайонного следственного отдела завели уголовное дело по статье «халатность», - сообщают в астраханском следственном управлении. - Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU