«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев на гейм-фест

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-09T13:39:28+03:00

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В эту субботу, 14 сентября, волгоградцы смогут стать пиратами, Гарри Поттерами и жителями Средневековья. «Старая Сарепта» приглашает всех желающих на фестиваль игр, он же «Гейм-фест», который развернется на площадках музея-заповедника в 11.00, 13.00 и 15.00 часов.

Разные локации Сарепты превратятся в тематические «станции», где все желающие могут выбрать свое развлечение. В актовом зале расположится станция «Активная» с анимационной программой. «Книжная» в немецкой библиотеке проведет урок старинного письма, «Народная» устроит игры на любой вкус. По прибытии в подземелье на «Таинственную» волгоградцы смогут перевоплотиться в пиратов и учеников Хогвартса. Для самых маленьких горожан работники музея открыли «Игрушечную» станцию, где можно узнать об играх и игрушках Средневековья.

На «Гейм-фест» в Сарепте ждут посетителей от 5 лет. Стоимость входного билета – 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU