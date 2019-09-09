12 сентября в центре Волгограда у храма Александра Невского перекроют движение

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-09T13:12:51+03:00

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С утра 12 сентября в Центральном районе Волгограда на площади Павших Борцов состоится праздник для православных - Божественная литургия в честь святых земляков и небесных покровителей. С вечера 11 числа и до трех часов следующего дня улицы, которые прилегают к площади перед храму станут пешеходными. Это касается не только самого движения, но и парковки машин. Накануне мероприятий с шести вечера оставлять автомобили будет запрещено.

- Сориентируют автомобилистов о временных изменениях соответствующие дорожные знаки, установленные на площади, а также на прилегающих улицах. Также здесь будет организовано дежурство экипажей патрульно-постовой и дорожно-постовой служб полиции. Водителей просят проявлять внимательность и заранее планировать маршрут движения, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в четверг состоится перенесение святых мощей благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург при Петре Первом, а также впервые пройдет Всех Святых в Земле Волгоградской.

ИСТОЧНИК KP.RU