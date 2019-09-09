Следователи просят волгоградцев помочь поймать педофила по фотопортрету

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-09T13:03:34+03:00

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Следователи СУ СКР по Волгоградской области обращаются ко всем жителям города-героя с просьбой помочь установить личность подозреваемого в педофилии. Еще 3 сентября извращенец поймал ребенка и совершил насильственные действия сексуального характера. Произошло это на улице Ткачева в Центральном районе.

Девочка запомнила лицо насильника, с ее слов составили фотопортрет, но личность мужчины до сих пор не установили. На вид мужчине 45-55 лет, довольно крупный, ростом до 175 сантиметров, волосы темные с сединой, внешне неопрятен. Потерпевшая запомнила и одежду: он был в темной рубашке с коротким рукавом и рисунком в виде ромба желтого цвета.

- Органы следствия обращаются ко всем, кто опознал мужчину, сообщить информацию о подозреваемом, о месте его нахождения или последнем месте пребывания по телефонам: (8442) 33-69-97, 33-86-94, 33-89-66, 8-937-567-84-29, 8-905-398-99-70, или «02», - обратились следователи ко всем, кто хоть что-нибудь знает об этом мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU