2019-09-09T13:03:34+03:00
Происшествия

Следователи просят волгоградцев помочь поймать педофила по фотопортрету

3 сентября извращенец надругался над ребенком в центре города-героя
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.Фото: пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.
Изменить размер текста:

Следователи СУ СКР по Волгоградской области обращаются ко всем жителям города-героя с просьбой помочь установить личность подозреваемого в педофилии. Еще 3 сентября извращенец поймал ребенка и совершил насильственные действия сексуального характера. Произошло это на улице Ткачева в Центральном районе.

Девочка запомнила лицо насильника, с ее слов составили фотопортрет, но личность мужчины до сих пор не установили. На вид мужчине 45-55 лет, довольно крупный, ростом до 175 сантиметров, волосы темные с сединой, внешне неопрятен. Потерпевшая запомнила и одежду: он был в темной рубашке с коротким рукавом и рисунком в виде ромба желтого цвета.

- Органы следствия обращаются ко всем, кто опознал мужчину, сообщить информацию о подозреваемом, о месте его нахождения или последнем месте пребывания по телефонам: (8442) 33-69-97, 33-86-94, 33-89-66, 8-937-567-84-29, 8-905-398-99-70, или «02», - обратились следователи ко всем, кто хоть что-нибудь знает об этом мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Старая Сарепта» приглашает волгоградцев на гейм-фест
12 сентября в центре Волгограда у храма Александра Невского перекроют движение
Замначальница ИФНС в Волгограде помогла знакомому не платить в казну 35 млн рублей налогов
Директор фирмы обманул государство на 16 миллионов рублей
Волгоградская прокуратура через суд добилась ремонта дороги
В Волгограде школьник на «шестерке» вместе с подругой врезался в «Рено»
На пожаре в Центральном районе Волгограда погибла женщина
Астраханская область выбрала губернатором Игоря Бабушкина
В битве Михаила Таранцова с Алексеем Волоцковым побеждает единорос
На выборах губернатора в Волгоградской области Андрей Бочаров набрал 75,47%
Дмитрий Медведев поздравил Андрея Бочарова с победой на выборах
Политолог Андрей Серенко: ЛДПР может заменить графу «против всех»