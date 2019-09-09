Замначальница ИФНС в Волгограде помогла знакомому не платить в казну 35 млн рублей налогов

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-09T12:35:55+03:00

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Бывшей заместительнице начальника ИФНС по Центральному району Волгограда Тимофеевой сегодня вынесли окончательный приговор по уголовному делу о превышении ею должностных полномочий. Преступление она совершила еще в 2016 году, желая помочь приятелю. Дело в том, что его коммерческая фирма задолжала государству приличную сумму - 35 463 581 рублей. В эту сумму входили неоплаченные налоги, штрафы и пени. Налоговики, как положено, заблокировали счета должника, чтобы необходимая сумма все-таки шла в казну, а не в карман незаконопослушного налогоплательщика. Тот обратился к давней приятельнице с просьбой помочь.

- Тимофеева, явно превышая свои служебные полномочия, дала указания сотрудникам ИФНС об изготовлении решений налогового органа, а также о приостановлении действия поручений на списание и перечисление денежных средств со счетов фирмы и перевод электронных денежных средств в бюджетную систему РФ, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Центральный суд признал ее виновной и дал полтора года колонии-поселения. Тимофеева решила оспорить столь суровый приговор, но облсуд ужесточил его: с общему сроку прибавился запрет работать в госорганах два года.

ИСТОЧНИК KP.RU