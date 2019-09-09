Директор фирмы обманул государство на 16 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-09T12:07:39+03:00

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В последнее время все чаще стали серьезно наказывать за налоговые преступления. УФНС всерьез взялась за тех, кто скрывает настоящие данные в документах. В суд на днях передали уголовное дело в отношении 48-летнего директора фирмы. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Волгоградец продавал горюче-смазочные материалы, сдавал транспорт в аренду и перевозил грузы. По бумагам услугами компании пользовались два предприятия, которые свою очередь перепродавали купленный товар. Но ревизоры сумели выяснить, что фирмы были только в документах. Они нужны были бизнесмену, чтобы применить к своей компании налоговый вычет. Таким образом он смог сохранить для фирмы 16,5 миллионов рублей. Но государство этих денег не досчиталось.

- Свою вину коммерсант полностью признал. По просьбе обвиняемого дело будут рассматривать в суде в особом порядке, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU