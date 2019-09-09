2019-09-09T11:48:38+03:00
Общество

Волгоградская прокуратура через суд добилась ремонта дороги

Теперь жители Новоаннинского района смогут ездить по безопасной трассе
Светлана КИРИЛЛОВА
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Теперь добираться до хуторов - сплошное удовольствие. Фото: прокуратура Волгоградской областиТеперь добираться до хуторов - сплошное удовольствие. Фото: прокуратура Волгоградской области
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Дороги в Волгоградской области, особенно до небольших поселков, нередко расстраивают автомобилистов своим состоянием. Такая проблема была и с полотном, пролегающим по маршруту «Новоаннинский-Галушкинский-Кирпичевский-Нижнекардаильский». Прокуратура Новоаннинского района проверила качество асфальта. Оказалось, что состояние дороги было более, чем плачевным: огромные выбоины мешали проезду легковых машин, а в некоторых местах покрытия и вовсе не было. Из-за убитой трассы более 1000 жителей хуторов Кирпичевский и Галушкинский могли в любой момент остаться без помощи спецслужб, потому что транспорт до хуторян по отсутствующей «дороге» еще должен был добраться.

Сотрудники прокуратуры обратились в Новоаннинский районный суд, чтобы прекратить бездействие ГБУ «Волгоградавтодор». Суд удовлетворил все требования надзорного органа. Все ремонтно-восстановительные работы на участке протяженностью более 5 километров уже выполнили.

Вот так выглядела дорога до ремонта. Фото: прокуратура Волгоградской области

Вот так выглядела дорога до ремонта. Фото: прокуратура Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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