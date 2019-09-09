В Волгограде школьник на «шестерке» вместе с подругой врезался в «Рено»

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-09T09:58:06+03:00

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Авария в Краснооктябрьском районе произошла около трех часов ночи 9 сентября. 16-летний парень на «шестерке» мчался по улице Богунская в сторону Поддубного. Он не уступил дорогу «Рено Логан», за рулем которого сидел 27-летний волгоградец. Русский автопром получил сильные повреждения. Досталось и водителю и его 15-летней подруге.

Молодых людей на «скорой» доставили в больницу с травмами, они на лечении. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии. Также предстоит поговорить с детьми и их родителями сотрудникам ПДН. Ведь подростки катались ночью, когда все несовершеннолетние должны находиться дома.

В Камышинском районе в аварии пострадала 23-летняя девушка. Само ДТП произошло на улице Текстильная. 33-летний мужчина за рулем «Сузуки» столкнулся с маршруткой. Оба водителя не пострадали, зато досталось пассажирка иномарки. Ее на «скорой» госпитализировали с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU