2019-09-09T09:23:37+03:00
Происшествия

На пожаре в Центральном районе Волгограда погибла женщина

Личность пока устанавливают следователи
Екатерина МАЛИНИНА
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На пожаре погибла женщинаНа пожаре погибла женщинаФото: Геннадий БИСЕНОВ
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Сообщение о пожаре на улице Совнаркомовская Центрального района пришло в 13-41 воскресенья 8 сентября от соседей. Они первыми заметили дым, а затем и огонь. Сначала горел деревянный дом 10 на 8. Ветер был несильным, но пламя все равно перекинулось на соседнее строение. Так что загорелась обшивка стены кирпичного дома.

Пожарные расчеты были на месте через 10 минут. Но пожар был сложным, так что на его полное тушение ушло три часа. На пепелище нашли тело женщины. Сейчас устанавливается ее личность. Возможно, это хозяйка дома.

- Пока предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неизвестного лица, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сотрудники МЧС по Волгоградской области еще раз напоминают волгоградцам о мерах пожарной безопасности в быту: следите за состоянием электроприборов и проводки, не оставляйте непотушенными сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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