Астраханская область выбрала губернатором Игоря Бабушкина

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-09T08:41:58+03:00

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Избирательные комиссии по всей стране подвели предварительные итоги голосования 8 сентября. Свои данные дала ИКВО: руководить Волгоградской областью будет Андрей Бочаров. За него проголосовали 76,81 процента. Игорь Бабушкин, выбранные губернатором Астраханской области, лишь на немного уступает своему соседу в поддержке местных жителей. У него 75, 64 процента, у ближайшего соперника коммуниста 11,81, у Тимофея Щербакова 5,12, а у «пенсионера» Сергея Сычева 4,82 процента.

Если Андрей Бочаров трудится губернатором вот уже пять лет, то Игорь Бабушкин приехал в Астраханскую область три месяца назад, после скандальной отставки еще одного и.о. Сергея Морозова. И за это короткое время сумел расположить к себе астраханцев. В основном благодаря многочисленным поездкам по районам. Хотя Бабушкин шел на выборы самовыдвиженцем, но его поддерживала Москва. За последнее время региону обещали поддержку очень многих проектов, а значит и финансирование.

Кстати, Игорь Бабушкин завел себе инстаграм, как приехал в Астрахань. Речи победителя в нем пока нет, только напутствие на предстоящие выборы. Но думаем, что в ближайшее время она обязательно появится.

Кстати, Игорь Бабушкин уже успел поговорить с обозревателем "КП" Александром Гамовым. Интервью читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU