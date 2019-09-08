2019-09-08T19:50:37+03:00
Происшествия

На трассе Волгоград – Сызрань два водителя погибли в лобовом столкновении фур

У одного из грузовиков лопнула шина
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Еще одно страшное ДТП произошло в воскресенье, 8 сентября в 19.40 в Дубовском районе Волгоградской области. На 109 километре трассы Волгоград - Сызрань два грузовика разбились в лобовом столкновении. Оба ехали на приличной скорости, поэтому кабины фур серьезно помялись. Так, что оба водителя погибли на месте.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, волгоградские полицейские на месте аварии разбираются в причинах. Уже есть первые версии – автокатастрофа произошла из-за лопнувшей шины одного из грузовиков.

И это уже второе за сутки страшное ДТП. Сегодня же на трассе Волгоград – Москва в Иловлинском районе. Трое молодых людей погибли, влетев на ладе калине в грузовик «Вольво». Легковушку смяло в лепешку, от людей не осталось живого места.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Облили зеленкой: полиция проводит проверку происшествия на избирательном участке в Волгограде
Треть волгоградцев проголосовали на выборах 8 сентября
В Волгограде самыми активными на выборах оказались жители Советского района
Под Волгоградом в лобовой аварии с грузовиком погибли три человека
Астраханская область пока обгоняет Волгоградскую по явке на выборы в губернаторы
Ротор проиграл Чайке 1:2, но остался на 3-месте турнирной таблицы
В Волгограде нашли пропавшую 13-летнюю школьницу
К полудню в Волгоградской области явка составила 15,41%
Травка зеленеет, солнышко блестит: газон «Волгоград арены» выжил после концерта Шнура
Елена Исинбаева: Голосую, чтобы всем волгоградцам жилось комфортно, а область процветала
Пять тысяч полицейских, казаков и дружинников следят за порядком на избирательных участках
Почти шесть процентов избирателей к 10 утра приняли участие в голосовании 8 сентября в Волгоградской области
Глава города Виталий Лихачев проголосовал одним из первых
В Волгограде возле Центрального рынка сгорели павильоны
В Волгограде в день выборов открылись почти полторы тысячи избирательных участков
Мчал под 160 км/ч: в Волжском лихач протаранил иномарку и погиб
Талантливые волгоградцы исполнят авторские песни на набережной
В Волгограде в день выборов пустят дополнительный транспорт
Полиция Волгограда разыскивает пропавшую 13-летнюю школьницу