На трассе Волгоград – Сызрань два водителя погибли в лобовом столкновении фур
Еще одно страшное ДТП произошло в воскресенье, 8 сентября в 19.40 в Дубовском районе Волгоградской области. На 109 километре трассы Волгоград - Сызрань два грузовика разбились в лобовом столкновении. Оба ехали на приличной скорости, поэтому кабины фур серьезно помялись. Так, что оба водителя погибли на месте.
Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, волгоградские полицейские на месте аварии разбираются в причинах. Уже есть первые версии – автокатастрофа произошла из-за лопнувшей шины одного из грузовиков.
И это уже второе за сутки страшное ДТП. Сегодня же на трассе Волгоград – Москва в Иловлинском районе. Трое молодых людей погибли, влетев на ладе калине в грузовик «Вольво». Легковушку смяло в лепешку, от людей не осталось живого места.
ИСТОЧНИК KP.RU