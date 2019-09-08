В Волгограде самыми активными на выборах оказались жители Советского района

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-08T17:03:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области продолжается единый день голосования. 8 сентября волгоградцы выбирают губернатора, депутатов Волгоградской областной Думы, глав поселений, местных депутатов. Пока обходится без серьезных нарушений, по крайней мере, ИКВО подобных данных не дает. Но уже известно, сколько жителей сходили на избирательные участки и где самая большая явка на 15-00.

В самом Волгограде самый активный район – советский. Там проголосовали 30% избирателей. Чуть отстает от него Дзержинский район. Ну а самая маленькая явка была в Ворошиловском районе, в котором пришли на участки всего 19,9 %.

Совсем другого порядка цифры в области. По традиции село голосует активней. Для многих этот день превращается праздник. Приходят сразу семьями. Лидеров среди районов стал Алексеевский. К 15-00 галочки в бюллетенях поставили 41%. На втором – Кумылженский с 41% голосов. Так же много проголосовавших в Жирновском, Чернышковском, Даниловском районах.

Самая низкая явка в Волжском – 19,6 %. Этот город уже по традиции в любых выборах дает низкий процент пришедших на участки.

Но у волгоградцев есть еще два часа, чтобы проголосовать. Избирательные участки закроют в 20-00

ИСТОЧНИК KP.RU