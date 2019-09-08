Под Волгоградом в лобовой аварии с грузовиком погибли три человека

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-08T17:06:09+03:00

Водителя до сих пор не могут достать из груды металла, в которую превратилась "Калина". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

Авария на московской трассе произошла в половине четвертого дня. 24-летний парень на Ладе Калине вместе с друзьями ехал в сторону Волгограда. На 889 километре федеральной трассы водитель решил обогнать тихохода. Но молодой человек не убедился в безопасности маневра. Он выехал на встречную полосу и не успел вернуться на свою - столкнулся с фурой «Вольво». Удар был сильнейшим. Машину сплющило. Владелец и два его пассажира 20 и 22 лет погибли на месте. Все трое – жители Михайловки.

- Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Машину настолько искорежило, что тела достают спасатели. Нужно для этого разрезать автомобиль.

ghest_vlg В столкновении с фурой в легковушке погибли трое

Полицейские еще раз напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения. Идите на обгон только убедившись в его безопасности. Не рискуйте своей и чужой жизнью.

В легковушке никто не выжил.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU