Под Волгоградом в лобовой аварии с грузовиком погибли три человека
Авария на московской трассе произошла в половине четвертого дня. 24-летний парень на Ладе Калине вместе с друзьями ехал в сторону Волгограда. На 889 километре федеральной трассы водитель решил обогнать тихохода. Но молодой человек не убедился в безопасности маневра. Он выехал на встречную полосу и не успел вернуться на свою - столкнулся с фурой «Вольво». Удар был сильнейшим. Машину сплющило. Владелец и два его пассажира 20 и 22 лет погибли на месте. Все трое – жители Михайловки.
- Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.
Машину настолько искорежило, что тела достают спасатели. Нужно для этого разрезать автомобиль.
Полицейские еще раз напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения. Идите на обгон только убедившись в его безопасности. Не рискуйте своей и чужой жизнью.
В легковушке никто не выжил.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
ИСТОЧНИК KP.RU