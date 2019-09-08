2019-09-08T17:06:09+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в лобовой аварии с грузовиком погибли три человека

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Водителя до сих пор не могут достать из груды металла, в которую превратилась "Калина".Водителя до сих пор не могут достать из груды металла, в которую превратилась "Калина".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Авария на московской трассе произошла в половине четвертого дня. 24-летний парень на Ладе Калине вместе с друзьями ехал в сторону Волгограда. На 889 километре федеральной трассы водитель решил обогнать тихохода. Но молодой человек не убедился в безопасности маневра. Он выехал на встречную полосу и не успел вернуться на свою - столкнулся с фурой «Вольво». Удар был сильнейшим. Машину сплющило. Владелец и два его пассажира 20 и 22 лет погибли на месте. Все трое – жители Михайловки.

- Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняют все обстоятельства ДТП, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Машину настолько искорежило, что тела достают спасатели. Нужно для этого разрезать автомобиль.

ghest_vlgghest_vlg
В столкновении с фурой в легковушке погибли трое
215 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Полицейские еще раз напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения. Идите на обгон только убедившись в его безопасности. Не рискуйте своей и чужой жизнью.

В легковушке никто не выжил. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В легковушке никто не выжил.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде самыми активными на выборах оказались жители Советского района
Астраханская область пока обгоняет Волгоградскую по явке на выборы в губернаторы
Ротор проиграл Чайке 1:2, но остался на 3-месте турнирной таблицы
В Волгограде нашли пропавшую 13-летнюю школьницу
К полудню в Волгоградской области явка составила 15,41%
Травка зеленеет, солнышко блестит: газон «Волгоград арены» выжил после концерта Шнура
Елена Исинбаева: Голосую, чтобы всем волгоградцам жилось комфортно, а область процветала
Пять тысяч полицейских, казаков и дружинников следят за порядком на избирательных участках
Почти шесть процентов избирателей к 10 утра приняли участие в голосовании 8 сентября в Волгоградской области
Глава города Виталий Лихачев проголосовал одним из первых
В Волгограде возле Центрального рынка сгорели павильоны
В Волгограде в день выборов открылись почти полторы тысячи избирательных участков
Мчал под 160 км/ч: в Волжском лихач протаранил иномарку и погиб
Талантливые волгоградцы исполнят авторские песни на набережной
В Волгограде в день выборов пустят дополнительный транспорт
Полиция Волгограда разыскивает пропавшую 13-летнюю школьницу