2019-09-08T15:12:53+03:00
Общество

Астраханская область пока обгоняет Волгоградскую по явке на выборы в губернаторы

На избирательные участки пришли 18,61 процент избирателей
Екатерина МАЛИНИНА
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Это пока промежуточные итоги.Это пока промежуточные итоги.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгоградской области продолжаются выбору губернатора, депутатов Облдумы, глав поселений. У соседей также выбирают главу региона. Правда, суда по данным ЦИКа волгоградцы чуть менее активны, чем астраханцы. Так по данным на 14-00 явка в Астраханской области составила 19,54 процента, а у нас 18,61.Уже традиционно сельское население более активно, чем горожане. В некоторых районах проголосовали уже более 30 процентов.

Появились данные и на 15-00. В Волгоградской области проголосовали 26 процентов избирателей. В Алексеевском районе эта цифра достигает 41 процента.

Кстати, на УИКах ждут второй вечерней волны, особенно в городе. Ведь с дач и с поездок на природу вернутся тысячи горожан и они еще успеют до 20-00 оставить свой голос за того или иного кандидата.

Пока громких нарушений не было. Есть жалобы на некоторых участках и они оформляются в положенном порядке. Также за выборами следят общественные наблюдатели. Среди них и представители кандидатов и общественники и просто активные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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