Ротор проиграл Чайке 1:2, но остался на 3-месте турнирной таблицы

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-08T14:04:26+03:00

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7 сентября в Песчтанокопском проходил матч 12 тура Олимп-Первенства ФНЛ. Встречались «Ротор» и «Чайка». Многие рассчитывали на победу. Хотя волгоградцы были в гостях, но в турнирной таблице наша команда находится гораздо выше соперников. В состав на игру вывели несколько новичков.

Уже с самого начала преимущество было на стороне хозяев. На 9 минуте забил Шайморданов, на 29 минуте Павленко. На 62 минуте он рикошетом забил в свои ворота. Итог: 1-2 в пользу "Чайки".

- Мы дали большую фору соперникам, - подвел итоги после матча Игорь Меньшиков, главный тренер «Ротора». - Два мяча было сложно отыграть. Не хватило агрессии и точности. Бывают такие поражения.

Болельщиком стоит сказать отдельное спасибо за поддержку. Фото: Официальная страница ФК «Ротор» в vk

Кстати, отдельно стоит сказать про болельщиков. Их в Краснодарский край приехало несколько десятков. Громкую и эмоциональную поддержку волгоградцев заметили все. Сорвали голоса, чуть не порвали барабан. Правда, команду от поражения это не спасло.

Ротор пока остается на 3 месте турнирной таблицы. С 7 выигрышами, одной ничьей и 4 поражениями. Чтобы сохранить эту позицию волгоградцам нужна победа. Ближайшая игра состоится 14 сентября на стадионе «Волгоград Арена» с «Факелом». Игра обещает быть яркой. Футболисты приглашают болельщиков на игру и обещают сильный футбол.

ИСТОЧНИК KP.RU