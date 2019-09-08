В Волгограде нашли пропавшую 13-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-08T13:44:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Настоящий переполох устроила 13-летняя школьница из Ворошиловского района. 6 сентября девочка не вернулась домой после школы. На звонки не отвечала, а вскоре телефон оказался отключен. Родители забили тревогу. Ведь до этого дочка ни разу не уходила из дома и не исчезала так надолго.

По тревоги подняли десятки полицейских. К поиску подключились волонтеры. Они осматривали дворы, чердаки, подвали, разговаривали с одноклассниками и друзьями. Но никто сначала ничего не смог сказать. Но утром 8 сентября школьницу нашли живой и здоровой в своем же районе. Никто ее не похищал, а ребенок ушел из дома сам – по своей воле. Сейчас она находится в больнице на обследовании. С ней – родители. Теперь всей семье предстоит беседа с сотрудниками ПДН. Предстоит выяснить, почему ребенок решился на побег. Может быть подростку просто захотелось свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU