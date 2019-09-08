2019-09-08T13:08:42+03:00
Политика

К полудню в Волгоградской области явка составила 15,41%

Активнее всего голосуют районы области
Екатерина СИМОХИНА
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Молодежь тоже встала пораньше в воскресенье, чтобы все успеть.Молодежь тоже встала пораньше в воскресенье, чтобы все успеть.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Избирком Волгоградской области сообщил последние данные по явке в Волгоградской области. За четыре часа с момента открытия участков выполнить свой гражданский долг и поставить галочку в бюллетене пришла шестая часть избирателей. Явка на 12.00 составила 15,41%.

Кстати, жители области голосуют активнее. В сельской местности люди, видимо, просыпаются раньше и целыми семьями идут на выборы. В Алексеевском районе до 12 часов успели проголосовать 27,25% избирателей, в Чернышковском районе - 26,39%, в Даниловском - 24,98%.

Но на некоторых участках Волгограда уже тоже очереди в кабинки. К примеру, в гимназии № 14, где голосовал олимпийский чемпиона Алексей Петров, свободных мест за шторкой не отказалось, и именитому спортсмену пришлось проследовать в кабинку для людей с ограниченными возможностями, чтобы не стоять в очереди в свой день рождения.

Алексею Петрову не хватило кабинки. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Алексею Петрову не хватило кабинки.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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