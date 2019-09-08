Елена Исинбаева: Голосую, чтобы всем волгоградцам жилось комфортно, а область процветала

СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-08T11:16:23+03:00

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Елена Исинбаева прославила волгоградскую область на весь мир. Спортсменка становилась и олимпийской чемпионкой и неоднократно выигрывала чемпионат мира. После завершения спортивной карьеры большую часть времени волгоградка проводит в родном городе, здесь вместе с мужем воспитывает своих двух очаровательных детей. Наверно, поэтому 8 сентября в день выборов чемпионка пришла на свой избирательный участок в школу №44 Центрального района Волгограда и заполнила бюллетени.

Большую часть времени спортсменка проводит в Волгоградской области.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Важно, чтобы наш город процветал, наша область процветала, становилась привлекательней и для волгоградцев и для туристов, - поделилась спортсменка. - Чтобы нам всем жилось комфортно. Надеюсь, что те люди, за которых проголосует большинство, справятся с этими задачами. Мне как спортсменке хочется, чтобы гораздо больше стало спортивных площадок и развивалась спортивная инфраструктура. У нас есть платные секции, но очень мало доступного спорта.

Кстати, Елена Исинбаева приложила большие усилия, чтобы поменять ситуацию с доступностью спорта в региона. Именно благодаря поддержке ее Фонда строятся площадки по всему городу и в области, проводятся соревнования для детей с ограниченными возможностями, для профессиональных спортсменов.

Елена сделала свой выбор.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU