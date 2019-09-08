Пять тысяч полицейских, казаков и дружинников следят за порядком на избирательных участках

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-08T10:42:18+03:00

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Для Волгоградской области 8 сентября 2019 года очень важный день. Сегодня волгоградцы выбирают и губернатора, и областных депутатов, и глав поселений. Чтобы голосование прошло без эксцессов и происшествий еще накануне силовики проверили все УИКи. На 770 участках установили 770 рамок металлодетекторов - то есть больше, чем на половине. Усилили охрану правопорядка и в сам день единого голосования.

Всего задействовано пять тысяч человек. 2700 полицейских и 1800 казаков и дружинников. Также принимают участие в охране выборов росгвардейцы, курсанты академии МВД и даже сотрудники МЧС. Все, чтобы голосующие чувствовали себя в безопасности.

- Всего с начала проведения выборов поступило порядка 109 обращений в той или иной мере связанных с проведением выборов. В основе своей это обращения не по фактам административных правонарушений. Они в установленном порядке зарегистрированы. Проводится проверка, - сообщил Сергей Титов, начальник управления организации охраны общественного порядка ГУВД Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU