Почти шесть процентов избирателей к 10 утра приняли участие в голосовании 8 сентября в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-08T10:21:20+03:00

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В 8 утра в Волгоградской области открылись 1494 избирательных участков. И многие решили не тянуть с выбором, а заполнить бюллетени прямо с утра. У некоторых их два (за губернатора и за областных депутатов), где-то три – некоторые поселения выбирают еще и главу муниципального образования.

Все избирательные комиссии уже отправили в единый информационный центр ИКВО данные по явке на 10 часов утра. Вполне ожидаемо, что активней всего голосует область. Так в Николаевском районе за два часа свою мнение выразили 12 процентов голосующих, в Чернышковском и Алексеевском районах – 11 процентов избирателей.

В городе Волгограде цифры гораздо скромнее. В разных районах от 3,5 до 4 процентов избирателей. Так что средняя явка по Волгоградской области на 10 часов утра – 5,65 сотых процента.

Участки будут открыты до 8 вечера. Так что проголосовать смогут даже те, кто уехал на природу или на дачу. Не упустите свой шанс повлиять на выборы и определить, как же будет жить регион в ближайшие пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU