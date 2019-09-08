Глава города Виталий Лихачев проголосовал одним из первых

СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-08T10:22:33+03:00

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8 сентября в Волгоградской области выбирают губернатора, областных депутатов, глав поселений. 1494 участка открылись с самого утра. И многие решили проголосовать первыми, чтобы потом спокойно заняться своими делами. Среди них и Виталий Лихачев. Глава города был в гимназии №5 уже к 9 утра.

- Люди воспринимают выборы как праздник, - поделился своим мнением Виталий Лихачев после того, как отправил свои бюллетени в урну для голосования. - Играет музыка, проходят спортивные соревнования. Все это создает настроение. Очень важно прийти и проголосовать за губернатора, ведь этот человек будет определять политику региона в ближайшее время. Мы можем жить и развиваться не хуже других городов – я голосую за это.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/730773" frameborder="0"></iframe> Виталий Лихачев проголосовал одним из первых.Екатерина СИМОХИНА

После того, как чиновник исполнил гражданский долг, он отправился на спортивный праздник неподалеку.

Как сказал чиновник, он голосовал за развитие города.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, уже появились первые цифры с избирательных участков. К 10 утра на разных УИКах проголосовали от 3,5 до 4 процентов избирателей.

О ходе голосования 8 сентября читайте в нашей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU