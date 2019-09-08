2019-09-08T10:22:33+03:00
Общество

Глава города Виталий Лихачев проголосовал одним из первых

И отправился на спортплощадку
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина МАЛИНИНА
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Лихачев пришел на участок в первых рядах.Лихачев пришел на участок в первых рядах.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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8 сентября в Волгоградской области выбирают губернатора, областных депутатов, глав поселений. 1494 участка открылись с самого утра. И многие решили проголосовать первыми, чтобы потом спокойно заняться своими делами. Среди них и Виталий Лихачев. Глава города был в гимназии №5 уже к 9 утра.

- Люди воспринимают выборы как праздник, - поделился своим мнением Виталий Лихачев после того, как отправил свои бюллетени в урну для голосования. - Играет музыка, проходят спортивные соревнования. Все это создает настроение. Очень важно прийти и проголосовать за губернатора, ведь этот человек будет определять политику региона в ближайшее время. Мы можем жить и развиваться не хуже других городов – я голосую за это.

Виталий Лихачев проголосовал одним из первых.Екатерина СИМОХИНА

После того, как чиновник исполнил гражданский долг, он отправился на спортивный праздник неподалеку.

Как сказал чиновник, он голосовал за развитие города. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Как сказал чиновник, он голосовал за развитие города.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, уже появились первые цифры с избирательных участков. К 10 утра на разных УИКах проголосовали от 3,5 до 4 процентов избирателей.

О ходе голосования 8 сентября читайте в нашей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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