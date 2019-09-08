2019-09-08T08:40:46+03:00
Происшествия

В Волгограде возле Центрального рынка сгорели павильоны

Сейчас инспекторы выясняют причину пожара
Екатерина МАЛИНИНА
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С пожаром справились за несколько минут.С пожаром справились за несколько минут.
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Рано утром 8 сентября жители Центрального района, обитающие в районе остановки Комсомольская, почувствовали запах гари. А те, у кого окна выходят на центральный рынок, увидели и черный дым. В 4:44 утра на пульт дежурного МЧС пришло сообщение о пожаре на проспекте Ленина возле центрального рынка. Загорелась обшивка нескольких торговых павильонов. Расчеты пожарной части №3 были на месте через несколько минут. В 4:57 они уже ликвидировали возгорание.

Эксперты пожарной лаборатории сейчас выясняют причины происшествия. Это могла быть неисправная проводка в одном из павильонов, и огонь перекинулся на соседний. Не исключают инспекторы и неосторожного обращения с огнем. Также среди версий и поджог. К сожалению, с Центральным рынком в прошлом связано много криминальных историй. Но сейчас здание принадлежит муниципалитету. Так что делить территорию не с кем. Поэтому эта версия маловероятна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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