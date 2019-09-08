В Волгограде в день выборов открылись почти полторы тысячи избирательных участков

СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-08T08:20:25+03:00

Первые предварительные результаты будут известны в понедельник с утра. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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8 сентября по всей стране – единый день голосования. В Волгоградской области выбирают главу региона, депутатов областного парламента и глав поселений.

- Голосование началось в 8 утра на всех избирательных участках, кроме одного. Участок №635 начал свою работу с 6 утра, - объявил с утра Виктор Черячукин, глава Волгоградского избиркома.

Это сделали специально для работников предприятия с непрерывным циклом работы.

Волгоградцы могут прийти на 1494 участка. Все они закроются в 20-00. До этого времени жителей региона ждут для голосования. На участках находятся не только члены УИКов, но и общественные наблюдатели – 4700 человек.

Кстати, тех, кто впервые будет голосовать, обещают поздравить подарками: билетами на матч «Ротора» и специальными браслетами с символикой выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU