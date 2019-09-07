Мчал под 160 км/ч: в Волжском лихач протаранил иномарку и погиб

СЕГОДНЯ 16:58 2019-09-07T17:00:10+03:00

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Страшная авария произошла около четырех часов дня 7 сентября в Волжском. Здесь на одной их улиц в лобовом столкновении двух иномарок пострадали сразу шесть человек, еще один погиб. На место выехали сотрудники «скорой помощи» и инспекторы ГИБДД. Врачи оказали помощь пассажирам, а полицейские установили обстоятельства случившегося.

- По предварительной информации 24-летний водитель, управляя автомашиной «Toyota Avensis», следовал по проспекту Ленина со стороны улицы Молодогвардейцев в сторону улицы Александрова. В пути следования, на большой скорости - 160 км в час - совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Toyota Fortuner» под управлением 35-летнего мужчины, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU