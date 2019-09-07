2019-09-07T16:48:01+03:00
Звезды

Талантливые волгоградцы исполнят авторские песни на набережной

Гала-концерт приглашает всех горожан насладиться прекрасной музыкой вечером 7 и 8 сентября
Юлия Данильченко
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7 и 8 сентября на верхней террасе набережной Волгограда в шесть вечера зазвучат авторские песни местных талантов. Конкурс «Мой город мне дорог», для которого и готовились произведения, прошел 1 сентября, но организаторам так понравился репертуар, что специально для горожан и гостей города-героя решили устроить гала-концерт.

- Для нас сюрпризом стало большое количество новых имен на городском конкурсе бардов. Если с некоторыми участниками мы встречались ранее, то более 50 процентов исполнителей – это новые имена. Теперь мы познакомились, обязательно будем приглашать наших лауреатов на концерты авторских песен – они проходят на различных открытых площадках города, где мы частые гости, – рассказала один из организаторов конкурса авторской песни Наталья Андреева.

Сегодня можно послушать песни от юных исполнителей, а 8 сентября выступят участники возрастной категории. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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