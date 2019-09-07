2019-09-07T14:26:33+03:00
Общество

В Волгограде в день выборов пустят дополнительный транспорт

Воспользоваться им могут жители отдаленных поселков и частного сектора
Юлия Данильченко
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Завтра, 8 сентября, в Волгоградской области состоится Единый день голосования. Заранее обеспокоенные проездом до избирательных участков жители отдаленных поселков и частных секторов обратились к властям с просьбой организовать транспорт. Временные маршруты будут работать с 8 утра и до 8 вечера с периодичностью в один час. Председатели ТОС рассказали о движении автобусов в этот день местному населению.

- Например, для жителей поселка «Участок ВПЭЛС» в Ворошиловском районе через частный жилой массив по улицам Солнечной и Феодосийсской будет работать автобусный маршрут с табличкой «До УИК №325» с остановками по ходу движения, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе городской администрации.

Подобное усиление транспорта происходит каждый раз, когда ожидается пассажиропоток. Так было на День города, специально для концерта на стадионе «Волгоград Арена». Подобные меры очень облегчают жизнь горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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