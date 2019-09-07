Полиция Волгограда разыскивает пропавшую 13-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 11:51 2019-09-07T11:51:05+03:00

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Вечером 6 сентября 13-летняя Ксения Бойкова ушла из дома в Ворошиловском районе Волгограда и до сих пор не вернулась. Обеспокоенные родители сразу же обратились в полицию, ведь до этого девочка не была склонна к побегам. С момента обращения полицейские приступили к активным поискам: стражи порядка осмотрели чердаки, подъезды и подвал ближайших домов, торговых центров, опросили друзей. Пока безрезультатно.

Ксюша ростом 160 сантиметров, худенькая, со светлыми волосами и серыми глазами. В момент исчезновения была одета в черную футболку, серые брюки и бежевые кеды.

- Граждан, обладающих информацией о Ксении Бойковой, просьба сообщить об этом в полицию по телефону: 02, 8 (4442) 93-01-11 – дежурная часть Управления МВД России по городу Волгограду, 8 (4442) 93-75-97, +79997440235 – дежурная часть отдела полиции № 5 (Ворошиловский район) Управления МВД России по городу Волгограду, - обратились к волгоградцам в УМВД по Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU