2019-09-07T11:06:35+03:00
Здоровье

С начала года санавиация Волгоградской области госпитализировала 200 пациентов

Всего за три года вертолеты спасли 700 человек
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба областной администрации.Фото: пресс-служба областной администрации.
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200 спасенных жизней с начала 2019 года – такова статистика работы санавиации в Волгоградской области. «Воздушная скорая» оказывает первую медицинскую помощь и госпитализирует пациентов из периферии в лучшие больницы города-героя вот уже три года. За это время минимум 700 человек стали пассажирами санитарного вертолета.

Несомненно, в этом году санавиация заметно увеличила показатели. В общей сложности, госпитализируя больных, вертолет провел в небе 600 летных часов.

- Из районных больниц в областной центр доставлено 95 пациентов с острым коронарным синдромом, 18 человек с ожогами, 15 — с острым нарушением мозгового кровообращения, 24 получивших бытовую политравму или пострадавших в ДТП, четыре беременные женщины. Также в стационары доставлялись пациенты с сахарным диабетом, перитонитом, пневмонией, судорожным синдромом и другими состояниями, угрожающими жизни. Чаще всего вертолет санитарной авиации с начала года вылетал в Урюпинск, Михайловку, Камышин и Палласовку, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Кстати, в будущем планируется вдвое увеличить парк медицинских вертолетов. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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