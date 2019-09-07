2019-09-07T10:50:38+03:00
Происшествия

В Волжском в ДТП один мужчина погиб, другой в коме

Еще одного пассажира госпитализировали с ушибом грудной клетки
Юлия Данильченко
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Одного мужчину спасти не удалось, он скончался.Одного мужчину спасти не удалось, он скончался.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Авария случилась ранним утром 7 сентября в Волжском в районе кольца ГПЗ. Здесь столкнулись две легковушки белого цвета: от сильного удара одна перевернулась, у обоих машин нет передней части. Скорее всего, иномарки встретились «в лоб». На место приехали врачи «скорой помощи» и инспекторы ГИБДД. Одного мужчину спасти не удалось, он скончался.

В опрокинувшейся машине серьезные травмы получил 25-летний парень. Его с переломом шейного позвонка, травмой животы и головы госпитализировали в ГБУЗ «Городскую клиническую больницу №1 имени Фишера». Сейчас он находится в коме. Третий пострадавший в аварии 29-летний мужчина также в медучреждении с ушибом грудной клетки.

Между тем, пока полицейские работают на месте и устанавливают все обстоятельства, очевидцы сообщают, что это столкновение неслучайно: водители обоих машин повздорили и устроили погоню. Эта информация проверяется правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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