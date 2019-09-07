2019-09-07T10:15:06+03:00
Общество

В центре Волгограда 12 сентября состоится Божественная литургия

В этот день состоятся сразу два важных для православных горожан события
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба Волгоградской епархииФото: пресс-служба Волгоградской епархии
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В Божественной литургии, которая пройдет в Волгограде 12 сентября, примут участие 5 архиереев и 120 священников. Событие состоится на площади Павших Борцов перед строящимся храмом Александра Невского. Праздник будет двойной.

- Это перенесение святых мощей благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург при Петре Первом. И день Всех Святых в Земле Волгоградской просиявших, который будут отмечать впервые. Важно знать, что 12 сентября почти все священство епархии будет принимать участие в Божественной литургии перед собором Александра Невского. В каждом благочинии служба будет проходить лишь в одном храме, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Волгоградской епархии.

В Литургии примут участие митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, митрополит Герман, епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачёвский и Палласовский Иоанн и епископ Галичский и Макарьевский Алексий.

Храмы, в которых будет совершаться Божественная литургия:

Благочиние Ворошиловского округа: Казанский кафедральный собор;

Благочиние Городищенского округа: Михаило-Архангельский приход;

Благочиние Дзержинского округа: Спасо-Преображенский приход;

Благочиние Дубовского округа: Троицкий приход.

Благочиние Камышинского округа: Никольский кафедральный собор, Александро-Невский приход с. Лебяжье;

Благочиние Кировского округа: Приход св. вмц. Параскевы;

Благочиние Красноармейского округа: Александро-Невский приход;

Благочиние Краснооктябрьского округа: Иоанно-Кронштадтский приход;

Благочиние Советского округа: Ильинский приход;

Благочиние Тракторозаводского округа: Спасо-Преображенский приход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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