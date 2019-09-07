Детские лагеря Волгоградской области оштрафовали на миллион рублей за нарушения

СЕГОДНЯ 09:04 2019-09-07T09:04:52+03:00

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Областной Роспотребнадзор подвел итоги проверок учреждения отдыха и оздоровления для детей. За лето 2019 года в 742 лагеря путевки получили 83 тысячи девочек и мальчиков.

Эксперты надзорного ведомства оценивали вопросы обеспечения питьевой водой, состояние пищеблоков, наличие медблоков, проводили обследование прилегающих территории и многое другое.

- В ходе надзорных мероприятий проведено 569 обследований оздоровительных учреждений, выдано более 60 предписаний об устранении выявленных нарушений. В ходе надзорных мероприятий составлен 441 протокол об административном правонарушении, по которым наложено 414 штрафов на сумму более одного миллиона рублей, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ведомства.

6 дел направили в суд, еще 2 дела в суде о временном закрытии кафе на территории лагерей. Почти 50 килограмм товаров поставщиков и 225 килограмм продукции в самих лагерях сняли с реализации из-за отсутствия документов. 18 человек уволили из-за наличия энитеровирусов или же отсутствия медкнижки.

ИСТОЧНИК KP.RU